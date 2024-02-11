Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

XVI Свято-Тихоновские педагогические чтения состоялись в Великих Луках

В Великих Луках в течение недели проходили XVI Свято-Тихоновские педагогические чтения. Об этом пишет портал Luki-News.

XVI Свято-Тихоновские педагогические чтения состоялись в Великих Луках. Фото: Luki-News

Чтения прошли по благословению Преосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского в Великих Луках с 1 по 8 февраля 2024 года. Они были традиционно приурочены ко дню рождения уроженца Псковской земли Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.

Организаторами чтений традиционно вступили Управление образования администрации Великих Лук и Отдел религиозного образования и катехизации Великолукской епархии.

В период чтений педагоги, преподающие предметы духовно-нравственного характера, рассмотрели такую актуальную тему, как «Духовная связь поколений через ценности Православия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 февраля 2024

Продолжается реставрация иконостаса церкви Сорока мучеников в Печорах
11 февраля 2024

10-й традиционный молодёжный Сретенский бал проходит в Печорах
11 февраля 2024

Мокрый снег, дождь и небольшая оттепель ожидаются в Псковской области 12 февраля
11 февраля 2024

Михаил Ведерников пригласил псковичей на экскурсию в «Поезд Победы»
11 февраля 2024

Профориентационная встреча прошла для псковских школьников из психолого-педагогических классов 
11 февраля 2024

Комету Цзыцзиньшань сфотографировал псковский астроном-любитель
11 февраля 2024

Выпускники центра профподготовки псковского УМВД приняли присягу
11 февраля 2024

О чём бы писал Пушкин в 2024 году, предположили псковичи – участники встречи в штабе общественной поддержки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...