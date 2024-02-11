XVI Свято-Тихоновские педагогические чтения состоялись в Великих Луках

19:44, 11 февраля 2024, ПАИ

В Великих Луках в течение недели проходили XVI Свято-Тихоновские педагогические чтения. Об этом пишет портал Luki-News.

Чтения прошли по благословению Преосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского в Великих Луках с 1 по 8 февраля 2024 года. Они были традиционно приурочены ко дню рождения уроженца Псковской земли Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.

Организаторами чтений традиционно вступили Управление образования администрации Великих Лук и Отдел религиозного образования и катехизации Великолукской епархии.

В период чтений педагоги, преподающие предметы духовно-нравственного характера, рассмотрели такую актуальную тему, как «Духовная связь поколений через ценности Православия».