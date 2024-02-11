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Красногородский клуб «Что? Где? Когда?» отметил 40-летний юбилей

Красногородский клуб «Что? Где? Когда?» отметил 40-летний юбилей сегодня, 11 февраля. В районном Доме культуры собрались участники и поклонники знаменитой игры, чтобы вместе отметить сорокалетие, а также сразиться в битве эрудитов. Об этом пишет газета «Заря» Красногородского района.

Красногородский клуб «Что? Где? Когда?» отметил 40-летний юбилей. Фото здесь и далее: София Васильева, Светлана Павлова


Бессменный капитан красногородского клуба знатоков Дмитрий Игнатьев напомнил собравшимся историю его создания и представил гостей из Великих Лук. Ветеран великолукской команды знатоков Мурад Хатит рассказал о своём клубе, капитаном которого он был в 90-х годах прошлого века.


Знатоков поздравила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская. Валентина Владимировна отметила капитана Дмитрия Игнатьева Благодарственным письмом, вручила подарки. А затем началась игра.

В первом раунде «В бой идут одни «старики»...» в игре со зрителями приняли участие Дмитрий Игнатьев, Мурад Хатит, Александр Добрынин, Ольга Филиппова, Ольга Болдова, Евгений Феофанов. Нельзя сказать, что вопросы были простыми, но опытные эрудиты «расщёлкали их, как орешки» и обыграли зрителей со счётом 6:2.


В перерыве между раундами – «музыкальные минутки» в исполнении Валерия Матросова, Александра Новикова, Надежды Петровой и Нины Колесниковой.

Во втором раунде «Отцы и дети» со зрителями соревновались игроки из двух команд – опытных и молодых знатоков: Дмитрий Игнатьев, Александр Добрынин, Юрий Конов, Светлана Павлова, Оксана Брилёва и Елена Разыграева. Раунд завершился со счётом 5:6 в пользу зрителей.

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