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Наиболее яркие образцы наследия советской эпохи в Пскове назвал Борис Елкин

Рассказ о наследии советской эпохи в псковской архитектуре продолжил глава Пскова Борис Елкин. Фото наиболее интересных панно и вывесок из металла, которые можно найти на улицах Пскова, глава города разместил в своём телеграм-канале.

Фото наиболее интересных панно и вывесок из металла советской эпохи. Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Среди них – композиция псковского художника Алексея Кириллова на здании бывшего телеграфа, барельеф на вокзале скульптора из Подольска Сталины Удаловой, указ о награждении Пскова орденом Трудового Красного Знамени, панно в Кремле с главными памятниками окольного города, мурал на улице Ротной, посвящённый средневековым защитникам Пскова, красноармеец со штыком на Юбилейной.

«А кое-где ещё сохранились советские вывески магазинов и предприятий: «Ракета», «Мебель», ПЗР (Псковский завод радиодеталей) и «Обувь». Некоторые из них когда-то светились неоновым светом», – отметил глава Пскова.

Ранее Борис Елкин рассказал об истории мозаик на псковских «панельках».

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