День трёх святителей-непрядильщиков наступил по народному календарю

07:05, 12 февраля 2024, ПАИ

Собор вселенских учителей и святителей Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого чтут православные христиане 12 февраля, пишет calend.ru.

Согласно народному поверью, в этот день ни в коем случае нельзя прясть, шить и вязать. Отсюда пошло ещё одно название праздника – «день трёх святителей-непрядильщиков». Кто-то считал, что из-за этого могут болеть руки и ноги, другие – что дело придётся начинать заново.

Важнее всего в этот день было не выходить за пределы деревни. Считалось, что если пойдёшь в лес – можешь быть разорван дикими животными. Связывали это с тем, что 12 февраля в лесах начинался звериный свадебник, когда животные искали себе пару.

О погоде на ближайшее будущее судили по поведению зверей. О том, что весна ещё далеко, говорили замеченные недалеко от людского жилища волчьи следы. То же самое сулил и забредший в сад заяц. При этом если крестьяне видели 12 февраля следы мышей, то знали, что, скорее всего, скоро потеплеет: мыши показываются накануне оттепели.