Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток
Шесть пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Хозяйственная постройка сгорела на улице 7 Ноября в Себеже. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. Пожарные спасли от огня жилой дом и 21 хозяйственную постройку.
Комната выгорела на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём. Квартиру спасли от огня.
Бесхозное строение сгорело на улице Преображенской в деревне Вехно Новоржевского района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
Баня выгорела изнутри по всей площади на улице Зелёной в деревне Серёдка Псковского района. Кроме того, сгорела кровля бани. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
В бесхозном строении выгорело помещение на улице Школьной в Плюссе. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
Автомобиль Fiat Palio Weekend сгорел на улице Росщупкина в Пустошке. Предварительная причина возгорания – поджог.