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Происшествия

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

Шесть пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Хозяйственная постройка сгорела на улице 7 Ноября в Себеже. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. Пожарные спасли от огня жилой дом и 21 хозяйственную постройку.

Комната выгорела на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного жилого дома. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём. Квартиру спасли от огня.

Бесхозное строение сгорело на улице Преображенской в деревне Вехно Новоржевского района. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Баня выгорела изнутри по всей площади на улице Зелёной в деревне Серёдка Псковского района. Кроме того, сгорела кровля бани. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В бесхозном строении выгорело помещение на улице Школьной в Плюссе. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Автомобиль Fiat Palio Weekend сгорел на улице Росщупкина в Пустошке. Предварительная причина возгорания – поджог.

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