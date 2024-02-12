Алеся Михачева встретилась с активными жителями домов № 1 и 3 в переулке Машиниста

10:28, 12 февраля 2024, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы по округу № 2 Алеся Михачева встретилась с активными жителями домов № 1 и 3 в переулке Машиниста. Они обсудили участие в программе «Комфортная городская среда», возможность создания совета дома и территориального общественного самоуправления, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

В ходе встречи от жителей поступили вопросы о необходимости приведения в порядок придомовых проездов. Все обращения приняты в работу.

Также депутат встретилась с активными жителями дома № 9 в переулке Машиниста. Обсуждалось участие в программах, через которые можно привести в порядок придомовую территорию, а также установить детскую площадку.