Спортивный комментатор стал гостем нового выпуска передачи «Кофемолка»

10:57, 12 февраля 2024, ПАИ

Четвертый выпуск передачи «Кофемолка» вышел на сайте Псковского агентства информации. Его ведущие – директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров. Они приглашают своих гостей на чашку кофе в кафе «Кофе с Кикоиным».

Тема для обсуждения зависит от того, какой кофе выберет собеседник. Среди тем представлены: время, деньги, кадры, семья и бизнес-идея. Каждая тема включает в себя несколько вопросов, а какая из них попадётся гостю – решает знаменитая кофемолка.

В этот раз гостем программы стал победитель кубка мира по биатлону, основатель школы бега Pro sport, спортивный комментатор Александр Кузьмин. Вместе с капучино он выбрал тему идеи.

В выпуске поговорили о развитии бренда через соцсети, расширении спортивного бизнеса, насколько важно быть спортсменом для успешной реализации своей бизнес-идеи в этой сфере и многом другом.

Третий выпуск программы можно посмотреть здесь.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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