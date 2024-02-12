Проведение турнира по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова обсуждают в медиацентре ПАИ

14:43, 12 февраля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая проведению турнира по дзюдо памяти Героя России, ученика Псковского социально-экономического лицея № 21 Сергея Самойлова, проходит в медиацентре ПАИ.

Как турнир пройдёт в регионе, из каких областей ждём спортсменов, как развивается Федерация дзюдо в Пскове, какие цели и задачи стоят на этот год?

Об этом рассказывают президент Федерации дзюдо Пскова, мастер спорта СССР по дзюдо Беги Нанскани, вице-президент Федерации дзюдо Пскова, мастер спорта международного класса, старший тренер по дзюдо Псковской области Сергей Фомин и мама Героя России Сергея Самойлова Татьяна Самойлова.