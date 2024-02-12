119 миллионов цветов перевезли через госграницу в Псковской области в январе

11:19, 12 февраля 2024, ПАИ

119 миллионов свежих срезов цветов, горшочных растений и посадочного материала, а также свыше 20 тысяч тонн подкарантинной продукции перевезли через государственную границу в Псковской области в январе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Кроме того, ввезена плодоовощная продукция: свыше девяти тысяч тонн яблок, 1,5 тысячи тонн винограда из Турции, Молдовы и Сербии. Также перевозили морковь, капусту, свёклу, картофель и грибы из Беларуси. Три тысячи тонн арахиса, 2,7 тысячи тонн зелёного кофе в зёрнах, 2,2 тысячи тонн табачного сырья и 783 тонны сушеных какао-бобов поступили из прибалтийских стран, Германии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии и Венесуэлы.

Все партии растительной продукции, которые успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль, были разрешены к ввозу на территорию России.