ФК «Луки-Энергия» уступил третьей команде Белоруссии в товарищеском матче
Футбольный клуб «Луки-Энергия» со счётом 2:0 уступил бронзовому призёру чемпионата Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» в рамках товарищеской игры. Матч прошёл в Витебске 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба великолукского клуба.
Победу хозяевам принёс дубль Максима Скавыша.
Напомним, что это второй контрольный матч великолукского футбольного клуба в новом сезоне. Первая игра против ФК «Псков» закончилась вничью – 1:1. 17 февраля великолучане проведут третий контрольный матч с ФК «Витебск».
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