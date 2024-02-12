ФК «Луки-Энергия» уступил третьей команде Белоруссии в товарищеском матче

11:26, 12 февраля 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» со счётом 2:0 уступил бронзовому призёру чемпионата Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» в рамках товарищеской игры. Матч прошёл в Витебске 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба великолукского клуба.

Победу хозяевам принёс дубль Максима Скавыша.

Напомним, что это второй контрольный матч великолукского футбольного клуба в новом сезоне. Первая игра против ФК «Псков» закончилась вничью – 1:1. 17 февраля великолучане проведут третий контрольный матч с ФК «Витебск».

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