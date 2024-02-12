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Происшествия

Невельчанина подозревают в фиктивной регистрации иностранца

В Невеле местного жителя подозревают в фиктивной регистрации иностранного гражданина, сообщили ПАИ в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

Невельчанина подозревают в фиктивной регистрации иностранца. Фото: ПАИ

По имеющимся данным, нигде не работающий 43-летний местный житель фиктивно зарегистрировал у себя гражданина Белоруссии без его фактического проживания по месту регистрации.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что великолучанин незаконно зарегистрировал трёх иностранцев.

В полиции напоминают жителям Псковской области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх лет. Также за данное нарушение псковичам грозят принудительные работы на срок до трёх лет, лишение права на несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью, лишение свободы на срок до трёх лет.

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