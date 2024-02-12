До +1 градуса ожидается в Псковской области 13 февраля
Осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя ожидаются на юге Псковской области 13 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах Псковской области прогнозируют образование гололедицы.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от -4 до +1 градусов. Ночью на севере области – до -8 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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