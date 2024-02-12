Прокуратура проведёт проверку по ДТП с автобусом и фурой в Пушкиногорском районе
Прокуратура Псковской области поставила на контроль проведение проверки по ДТП в Пушкиногорском районе, где столкнулись фура и автобус. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
На место происшествия выехал районный прокурор для координации работы правоохранительных органов.
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