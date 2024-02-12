Подведены итоги «Матча звёзд» по баскетболу в Великих Луках

12:13, 12 февраля 2024, ПАИ

Подведены итоги «Матча звёзд – матча дружбы» по баскетболу, приуроченного к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Мероприятие прошло в Великих Луках 9 февраля. Об этом ПАИ сообщили в «Федерации баскетбола Псковской области».

Команды, собранные из лучших баскетболистов юга Псковской области, закончили встречу с ничейным результатом – 85:85.

Победителем в конкурсе «Американка» стал Дмитрий Казаков. В конкурсе трёхочковых выиграл Степан Кудрявцев. Конкурс мастерства завершился победой Инги Кулаковой. В конкурсе Slam Dunk Contest победу одержал Евгений Степаненко.

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