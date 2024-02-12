Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги «Матча звёзд» по баскетболу в Великих Луках

Подведены итоги «Матча звёзд – матча дружбы» по баскетболу, приуроченного к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Мероприятие прошло в Великих Луках 9 февраля. Об этом ПАИ сообщили в «Федерации баскетбола Псковской области».

Подведены итоги «Матча звёзд» по баскетболу, который прошёл в Великих Луках. Фото: «Федерации баскетбола Псковской области»

Команды, собранные из лучших баскетболистов юга Псковской области, закончили встречу с ничейным результатом – 85:85.

Победителем в конкурсе «Американка» стал Дмитрий Казаков. В конкурсе трёхочковых выиграл Степан Кудрявцев. Конкурс мастерства завершился победой Инги Кулаковой. В конкурсе Slam Dunk Contest победу одержал Евгений Степаненко.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 февраля 2024

Проведение турнира по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова обсуждают в медиацентре ПАИ
12 февраля 2024

Около 2500 человек приняли участие в «Лыжне России» в Псковской области
12 февраля 2024

Лучник станет новым талисманом ФК «Луки-Энергия»
12 февраля 2024

Псковичка установила личный рекорд и одержала победу на первенстве России по лёгкой атлетике
12 февраля 2024

Подведены итоги «Матча звёзд» по баскетболу в Великих Луках
12 февраля 2024

ФК «Луки-Энергия» уступил третьей команде Белоруссии в товарищеском матче
11 февраля 2024

Команда из Пустошки стала победителем международного турнира по мини-футболу
11 февраля 2024

Стали известны победители чемпионата Псковской области по таврелям в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...