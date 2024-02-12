Более полутора миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за уловок мошенников

13:01, 12 февраля 2024, ПАИ

Более полутора миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Острова, Опочки и Бежаниц из-за уловок мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Якобы пытаясь предотвратить попытки несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников, они завладели их деньгами. Другим жителям региона злоумышленники предложили заработать в интернете. Также интернет-пользователи лишились сбережений во время операций купли-продажи товаров на сайтах.

Кроме того, мошенники обманули пенсионерку, заявив, что её родственницу якобы за совершенное ДТП привлекут к уголовной ответственности.

Всего из-за уловок мошенников жители Псковской области лишились более полутора миллионов рублей.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Кроме того, уголовные дела возбуждены из-за новых случаев незаконного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей портала «Госуслуги». Такие факты были отмечены в Пскове, Великих Луках и Острове.