Псковичей приглашают поучаствовать в «Снежных забавах» в Финском парке

15:11, 12 февраля 2024, ПАИ

Спортивно-оздоровительный конкурс «Снежные забавы» пройдёт 18 февраля в Финском парке Пскова, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Желающие поучаствовать будут соревноваться в катании на «ватрушках» и лыжах, а также в лепке снеговиков. Поучаствовать в катании могут дети от четырёх до 15 лет. В лепке снеговиков возрастное ограничение – до 35 лет.

Пройти регистрацию можно как через онлайн-форму, так и на месте проведения конкурса.

Мероприятие состоится с 10:00 до 13:00.