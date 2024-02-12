Псковичей приглашают поучаствовать в «Снежных забавах» в Финском парке
Спортивно-оздоровительный конкурс «Снежные забавы» пройдёт 18 февраля в Финском парке Пскова, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.
Желающие поучаствовать будут соревноваться в катании на «ватрушках» и лыжах, а также в лепке снеговиков. Поучаствовать в катании могут дети от четырёх до 15 лет. В лепке снеговиков возрастное ограничение – до 35 лет.
Пройти регистрацию можно как через онлайн-форму, так и на месте проведения конкурса.
Мероприятие состоится с 10:00 до 13:00.
Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о реализации президентских поручений и нацпроектов в Псковской области
Пострадавших в ДТП со школьным автобусом детей из Пскова могут направить в Петербург
Евгения Смирнова: Псковская область полностью готова к организации мероприятий уровня Росконгресса