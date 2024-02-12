Псковичей предупреждают о фейках относительно выплат по социальному контракту

13:04, 12 февраля 2024, ПАИ

Псковичей предупреждают о фейках относительно выплат по социальному контракту. Об этом, в частности, сообщает региональный комитет по соцзащите.

В частности, в интернете появляется информация о том, что по соцконтракту можно получить 10 тысяч рублей. Это ложные данные, отметили специалисты.

Социальный контракт подразумевает, что малообеспеченные граждане могут получить государственную поддержку на «поиск работы», «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», «ведение личного подсобного хозяйства», «осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации».

Разные направления социального контракта предусматривают разные выплаты и возможности. Подробности есть в карточках: