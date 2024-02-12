Около 2500 человек приняли участие в «Лыжне России» в Псковской области

13:33, 12 февраля 2024, ПАИ

Около 2500 человек приняли участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России» в Псковской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Основной старт соревнований прошёл в Островском районе, в деревне Смоленка.

На дистанции в десять километров первое место взяла Анжела Федосеева из Острова. Второй стала псковичка Екатерина Костина. Замкнула тройку лидеров представительница Острова Полина Скукина. Среди мужчин на этой дистанции победителем стал Георгий Копаев из Пскова, серебро взял великолучанин Сергей Васильев, а бронзы удостоился пскович Дмитрий Баранов.

Анастасия Делюкина из Пскова стала победителем гонки на дистанции в пять километров. Второй к финишу пришла великолучанка Маргарита Белова. Замкнула тройку лидеров Александра Ефимова из Великих Лук. Стружанин Глеб Беляев стал победителем на дистанции в пять километров среди юношей. Великолучанин Владислав Николаев занял второе место. Георгий Пахтин из Пскова пришёл третьим.

В детском забеге на 2024 метра чемпионом стал Григорий Иванов из Острова. Вторым стал его соотечественник Степан Баринов. Бронзу забрал Давид Смирнов из Опочки. Среди девочек победу одержала Аделина Тимофеева из Гдова, а второй стала Дария Казанцева из Опочки.

В номинации «Всей семьёй» наградили семью Ларионовых из Опочецкого района в составе родителей и четырёх детей, а также семью Павздериных из Острова в составе родителей и двух детей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».