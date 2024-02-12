Мемориальную доску погибшему в СВО бойцу установили в Плюсском районе

13:45, 12 февраля 2024, ПАИ

Мемориальную доску погибшему в СВО Василию Лашину открыли на здании Лядской школы Плюсского района, сообщает газета «Плюсский край».

В траурном митинге приняли участие представители администрации района, педагоги, обучающиеся, близкие и родные героя.

Глава Плюсского района Наталья Иванова выразила слова благодарности за воспитание достойного сына матери воина и отметила, что Россия богата героями, которые не задумываясь готовы встать на защиту своей Родины и своего народа.

Почётное право открыть мемориальную доску предоставили матери погибшего Елене Виноградовой и старшей сестре Елене Григорьевой.

Собравшиеся почтили память военнослужащего минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Василий Лашин посмертно награждён орденом Мужества.