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Происшествия

Пешехода сбили на улице Ижорского Батальона в Пскове

Водитель автомобиля Renault Duster допустил наезд на пешехода у дома № 10а на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Пешехода сбили на улице Ижорского Батальона в Пскове. Фото здесь и далее: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В результате ДТП пострадал пешеход. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригады скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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