Пешехода сбили на улице Ижорского Батальона в Пскове

15:05, 12 февраля 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Renault Duster допустил наезд на пешехода у дома № 10а на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал пешеход. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригады скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.