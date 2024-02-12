Пешехода сбили на улице Ижорского Батальона в Пскове
Водитель автомобиля Renault Duster допустил наезд на пешехода у дома № 10а на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал пешеход. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригады скорой помощи, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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