Реверсивное движение ввели на участке федеральной трассы А-122 в Псковской области

17:04, 12 февраля 2024, ПАИ

На участке федеральной трассы А-122 в Псковской области организовали реверсивное движение, сообщили ПАИ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 617-м и 618-м километрах автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-122 (автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель) временно ограничена пропускная способность.

Реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием будет действовать с 12 февраля по 25 марта. Это связано с производством работ по устройству водопропускных труб.

«Скорость движения будет ограничена до 40 километров в час. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Отметим, что данные работы будут производиться в соответствии с утверждённой и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться в районе деревни Башово Локнянского муниципального округа Псковской области», – уточнил Илья Пузыревский.