Реверсивное движение ввели на участке федеральной трассы А-122 в Псковской области
На участке федеральной трассы А-122 в Псковской области организовали реверсивное движение, сообщили ПАИ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На 617-м и 618-м километрах автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-122 (автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель) временно ограничена пропускная способность.
Реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием будет действовать с 12 февраля по 25 марта. Это связано с производством работ по устройству водопропускных труб.
«Скорость движения будет ограничена до 40 километров в час. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Отметим, что данные работы будут производиться в соответствии с утверждённой и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
«Дорожные работы будут производиться в районе деревни Башово Локнянского муниципального округа Псковской области», – уточнил Илья Пузыревский.
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