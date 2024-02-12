Правила перевозки пассажиров старше 75 лет могут измениться в России
Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать пассажиров старше 75 лет с их родственниками или сопровождающими лицами, сообщает РИА Новости.
Соответствующее обращение направил зампред думского комитета по семье Виталий Милонов министру транспорта Виталию Савельеву. По словам Виталия Милонова, авиакомпании рассаживают родственников с целью максимальной продажи дополнительных платных услуг. Внесение поправок в законодательство он мотивирует социальной и медицинской необходимостью сопровождения пожилого пассажира.
Виталий Милонов отметил, что с данным предложением присоединится к уже разрабатываемому проекту поправок о запрете рассаживания родителей и детей в самолётах.
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