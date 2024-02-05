Авиакомпаниям России хотят запретить рассаживать семьи в самолёте

07:39, 05 февраля 2024, ПАИ

В России авиакомпаниям могут запретить рассаживать родителей и детей в самолётах. На данный момент готовятся поправки в текущее законодательство, пишут «Известия».

​

Работа над поправками в воздушное законодательство только началась: парламентарии уточняют формулировки документа. Главная цель изменений – сделать полёты более безопасными и избежать сложностей, возникающих при раздельной рассадке.

Отметим, сажать детей отдельно от родителей Генпрокуратура запретила ещё в конце 2023 года, однако перевозчики трактуют правило по-разному. Так, некоторые считают, что если ребенок и взрослый сидят через проход, то в принципе они сидят рядом. Кроме того, за нарушение данного правила для авиаперевозчиков не следует никакой ответственности.

Этот подход компании зафиксировали в своих правилах перевозки пассажиров. Правда, за его нарушение для авиаперевозчиков не следует никакой ответственности. Такие рекомендации перевозчики получили от Генпрокуратуры в конце 2023 года.

Отметим, за 2023 год количество авиаперевозок российских компаний выросло на 10 %: в 2022 году было перевезено 95,2 миллиона человек. Как заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, гражданская авиация преодолела основные трудности, вызванные санкциями.