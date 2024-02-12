Более 320 добровольцев помогут псковичам проголосовать за объекты благоустройства

15:50, 12 февраля 2024, ПАИ

Более 320 псковских добровольцев приняли решение войти в состав волонтёрского корпуса федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Волонтёры Псковской области будут помогать гражданам в голосовании, а также рассказывать о различных проектах. При этом набор в добровольцы ещё идёт. Ими могут стать достигшие 14-летнего возраста жители Псковской области.

Чтобы присоединиться к составу волонтёрского корпуса федерального проекта в регионе, необходимо подать заявку на платформе «Добро.РФ» (Голосование за благоустройство 2024). Региональные волонтёрские штабы помогут в организации инициативных добровольцев.

Онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2024 году пройдёт в марте – апреле. В 2023 году в рамках данного проекта благоустроили 41 территорию. В текущем году благоустроят ещё 37 пространств.

Ранее сообщалось, что пешеходную зону на улице Шумейко в Острове благоустроят до 15 июля.