Новый автомобильный комплекс видеофиксации будет работать в отремонтированных дворах Пскова

15:34, 12 февраля 2024, ПАИ

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, комментируя ПАИ планируемые изменения в бюджет, назвала важным приобретение нового комплекса автомобильной фиксации. Его закупят по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействия коррупции».

«Автомобильное устройство стоит 5,1 млн рублей. Транспортное средство будет оборудовано видеокамерами с функциями фиксации, сведения с которых станут направляться на сервер. Будут учитываться, прежде всего, автомобили, которые паркуют на зелёных зонах на территориях уже отремонтированных дворов. Система будет фиксировать эти нарушения. В перспективе планируется контроль за качеством уборки дворов управляющими компаниями и вывоза мусора», – рассказала Юлия Пожидаева.

Новый фиксирующий комплекс будет работать в уже отремонтированных дворах, подчеркнула депутат.

Работа подобных комплексов, используемых в Санкт-Петербурге и Ярославской области, дала положительные результаты, заключила руководитель комитета.