Страховая компания взыскала со своего клиента 108 тысяч рублей за произошедшее по его вине ДТП

16:11, 12 февраля 2024, ПАИ

Великолукский районный суд Псковской области рассмотрел гражданское дело по иску СПАО «Ингосстрах» к гражданину о возмещении ущерба, причиненного ДТП, в порядке суброгации (переход к лицу, исполнившему обязательство за другое лицо, прав кредитора. – Ред.). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

5 февраля 2023 года по вине ответчика произошло ДТП, в результате которого автомобиль, застрахованный в компании, получил механические повреждения. «Ингосстрах» выплатил страховку в размере 108 тысяч 441 рубля 79 копеек. В связи с этим к компании перешло право требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб.

ДТП произошло в результате нарушения ответчиком правил дорожного движения. Гражданская ответственность причинителя вреда на момент ДТП не была застрахована.

По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования удовлетворены. С ответчика в пользу истца взыскано 108 тысяч 441 рубль 79 копеек в возмещение ущерба и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 369 рублей.