Псковичей приглашают встретить Масленицу в Псковском музее-заповеднике

16:28, 12 февраля 2024, ПАИ

Псковичей и гостей города приглашают отпраздновать Масленицу в Псковском музее-заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Программа «Широкая Масленица» пройдёт у Сокольей башни. Гостей ждёт живое фольклорное пение, народные игры и забавы, традиционная псковская кухня, а также мастер-класс по созданию куклы Масленицы.

Кроме того, во Дворе Постникова пройдёт программа «Едет Масленица по льду, везёт блинцы на меду». Участники смогут познакомиться с историей праздника, его традициями, а также поиграть в игры.

Стоимость билетов можно уточнить в Псковском музее-заповеднике.

Записаться на программы можно по телефонам (8 8112) 33-13-90, добавочный 1 (Палаты у Сокольей башни), (8 8112) 29-22-60 (Двор Постникова).