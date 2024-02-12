Защиту прав несовершеннолетних обсудили в Пскове

17:07, 12 февраля 2024, ПАИ

Серия практических мероприятий по вопросам межведомственного взаимодействия по защите прав несовершеннолетних стартовала в Псковской области. В понедельник, 12 февраля, на базе ПсковГУ состоялся научно-практический семинар. В нём приняла участие первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

По словам Веры Емельяновой, организация качественного межведомственного взаимодействия – это основа работы органов и учреждений системы профилактики. При этом грамотные совместные действия всех субъектов профилактики позволяют своевременно и качественно решать задачи, возникающие при осуществлении деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обратила внимание Вера Емельянова.

Для улучшения этого взаимодействия каждый квартал будут проходить различные мероприятия. Они будут направлены на повышение квалификации специалистов органов и учреждений субъектов профилактики, уточнила она. Притом события будут включать как выступления специалистов, так и практические модули, конкурсы, например, «Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних».

Семинар открыл начало Стратегической сессии по межведомственному взаимодействию в сфере воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которая будет проходить в марте.

В научно-практическом семинаре также приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Наталья Погоняйлова, первый проректор Псковского государственного университета, доктор юридических наук, профессор Ольга Серова, а также представители региональной и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее сообщалось, что за 2023 год к Наталии Соколовой лично обратилось 13 несовершеннолетних. Также омбудсмен перечислила количество и характер детских обращений в прошлом году.

Кроме того, стало известно, с какими вопросами взрослые псковичи чаще всего обращались к детскому омбудсмену в 2023 году.