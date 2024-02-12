Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Защиту прав несовершеннолетних обсудили в Пскове

Серия практических мероприятий по вопросам межведомственного взаимодействия по защите прав несовершеннолетних стартовала в Псковской области. В понедельник, 12 февраля, на базе ПсковГУ состоялся научно-практический семинар. В нём приняла участие первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

Защиту прав несовершеннолетних обсудили в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По словам Веры Емельяновой, организация качественного межведомственного взаимодействия – это основа работы органов и учреждений системы профилактики. При этом грамотные совместные действия всех субъектов профилактики позволяют своевременно и качественно решать задачи, возникающие при осуществлении деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обратила внимание Вера Емельянова.

Для улучшения этого взаимодействия каждый квартал будут проходить различные мероприятия. Они будут направлены на повышение квалификации специалистов органов и учреждений субъектов профилактики, уточнила она. Притом события будут включать как выступления специалистов, так и практические модули, конкурсы, например, «Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних».

Семинар открыл начало Стратегической сессии по межведомственному взаимодействию в сфере воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которая будет проходить в марте.

В научно-практическом семинаре также приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Наталья Погоняйлова, первый проректор Псковского государственного университета, доктор юридических наук, профессор Ольга Серова, а также представители региональной и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Ранее сообщалось, что за 2023 год к Наталии Соколовой лично обратилось 13 несовершеннолетних. Также омбудсмен перечислила количество и характер детских обращений в прошлом году.

Кроме того, стало известно, с какими вопросами взрослые псковичи чаще всего обращались к детскому омбудсмену в 2023 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 февраля 2024

Михаил Ведерников доложил Александру Гуцану о реализации президентских поручений и нацпроектов в Псковской области
12 февраля 2024

Противоконфликтный тренинг провели для псковских семей
12 февраля 2024

Пострадавших в ДТП со школьным автобусом детей из Пскова могут направить в Петербург
12 февраля 2024

Характер травм пострадавших в ДТП со школьным автобусом назвала Марина Гаращенко
12 февраля 2024

Евгения Смирнова: Псковская область полностью готова к организации мероприятий уровня Росконгресса
12 февраля 2024

Музейный информационный центр в Изборске временно закрылся
12 февраля 2024

Об особенностях организации бизнес-мероприятий в Пскове рассказала эксперт
12 февраля 2024

Все пострадавшие в ДТП со школьным автобусом получают необходимую медпомощь – Вера Емельянова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...