Об особенностях организации бизнес-мероприятий в Пскове рассказала эксперт

17:35, 12 февраля 2024, ПАИ

О сложностях организации деловых бизнес-мероприятий в Пскове рассказала основатель Агентства делового туризма и бизнес-мероприятий Евгения Смирнова в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Евгения Смирнова обратила внимание, что, на первый взгляд, конференцию организовать не так сложно, однако это всё же занимает у человека довольно много времени. «Когда есть компания или человек, который делает это всё под ключ, и у заказчика не возникает потребности, во-первых, заключать по семь договоров – у него нет никакой головной боли. У него есть фокус на задачу, которую должна выполнить эта конференция, – он об этом думает. Всё остальное – моя головная боль», – пояснила основатель Агентства делового туризма и бизнес-мероприятий.

Если выбирать между готовым пространством и площадкой, которую нужно организовывать с нуля, то зачастую легче организовать всё мероприятие самой, отметила Евгения Смирнова.

«У нас уже есть проверенные подрядчики, которые привезут чистые шатры, постелют ковролин, привезут хорошие столы, стулья. То есть тут я сама складываю этот пазл, создаю площадку искусственно», – пояснила гостья радиоэфира.

Она также отметила, что в туристический сезон таким гостям нужно бронировать места в гостиницах и других пространствах заранее. «Заселить в июле бизнес-туристов, которые решили это в мае, практически невозможно. Всё уже занято. Если мы можем обычного туриста туда поселить, то у бизнес-туриста всё-таки есть требования. Понимаете, это очень насмотренный человек: он был там, он был там... он видел качество», – пояснила Евгения Смирнова.

В Пскове на данный момент не так много площадок, которые подходят для проведения бизнес-конференций, считает Евгения Смирнова.