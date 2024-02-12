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Происшествия

Водитель скорой, ехавшей на место ДТП со школьным автобусом, находится в реанимации 

Водитель скорой медицинской помощи, которая ехала к месту ДТП со школьниками в Пушкиногорском районе и тоже попала в ДТП, находится в реанимации. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова корреспонденту ПАИ по итогам посещения областной клинической и областной детской клинической больниц.

«Два человека медицинского нашего автомобиля пострадали в ДТП – один из них незначительно, в удовлетворительном состоянии его сегодня уже выписали и направили домой. А водитель нашей санитарной машины находится в реанимации. Меры приняты, всё находится на контроле, будем надеяться, что всё будет благополучно», – отметила Вера Емельянова.

Напомним, что в школьном автобусе находились 23 человека, пострадали из них 12 человек, в том числе девять подростков 15-16 лет. Трое из них находятся в реанимации. Учащиеся ехали на экскурсию из Пустошки в Псков. Также сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял произошедшее ДТП на личный контроль.

Кроме того, пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь, а видео по ссылке.

Также ранее Вера Емельянова подчеркнула, что все пострадавшие в ДТП получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь.

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