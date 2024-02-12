Губернатор Псковской области взял на личный контроль ситуацию с ДТП, в котором пострадали дети

15:15, 12 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на личный контроль ДТП с участием школьного автобуса и фуры в Пушкиногорском районе. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Процесс лично контролирую. По предварительным данным, автобус уходил от столкновения с большегрузом. Если подтвердится – выходит, водитель сегодня спас больше 20 человек», – сказал глава региона.

Он также поблагодарил муниципальную администрацию за быструю реакцию на происшествие.

«Ребятам желаю скорейшего выздоровления, в том числе эмоционального. Опыт тяжёлый. Родителям – сил. Слава богу, обошлось без самого страшного», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также добавил, что, по данным территориального подразделения Росавтодора, ледяной дождь не мог стать причиной столкновения – он начался после происшествия. «Тем не менее ещё отдельно всё перепроверим». – заключил глава региона.

Напомним, что в школьном автобусе находились 23 человека, пострадали из них 12 человек, в том числе девять подростков 15-16 лет. Трое из них находятся в реанимации. Учащиеся ехали на экскурсию из Пустошки в Псков.

Также пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу.

Фотографии с места ДТП можно посмотреть здесь, а видео по ссылке.