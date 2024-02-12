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Общество

Эксперт спрогнозировала увеличение турпотока в Псковскую область

Спрос на отдых в Пскове и области в этом году вырастет, заявила основатель Агентства делового туризма и бизнес-мероприятий Евгения Смирнова в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Эксперт спрогнозировала увеличение турпотока в Псковскую область. Фото: ПАИ

Она предположила, что в этом году увеличится количество людей, которые будут прилетать в Псков самолётом. «В прошлом году была, насколько я знаю, 100 % практически загрузка всех рейсов: и утренних, и вечерних. Но, тем не менее, сейчас мы слышим от коллег и партнёров даже из Калининграда: «У вас хорошо и стабильно летают самолёты. Мы к вам будем прилетать почаще». То есть увеличится поток туристов, которые будут прилетать самолётами не только из Москвы, но и другими направлениями», – подчеркнула гостья радиоэфира.

Евгения Смирнова отметила, что также ожидает увеличения и количества бизнес-туристов. «На Северо-Западе они будут больше смотреть на нас. Не только на Калининград, Петрозаводск и Карелию, которые очень любят. Всё чаще и чаще я получаю запросы от своих партнёров из Москвы, которые говорят: «Вот у нас клиенты выбирают между Карелией и Псковом. Давайте мы им подскажем. Что у вас получше? Вот у нас клиент выбирает между Старой Ладогой и Псковом. То есть люди разворачиваются в нашу сторону», – пояснила она.

Основатель Агентства делового туризма и бизнес-мероприятий добавила, что, как показывает опыт, люди, которые приезжают из мегаполисов, зачастую нуждаются в спокойствии, тихих вечерних улицах и удобной логистике.

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