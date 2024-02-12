Tele2 запустила бесплатные курсы по кибербезопасности и цифровому этикету на платформе «Ростелеком. Лицей»

18:44, 12 февраля 2024, ПАИ

Tele2, «Ростелеком» и Академия цифровых технологий запустили бесплатный курс «Цифровое просвещение» на платформе «Ростелеком. Лицей». Серия уроков поможет подросткам разобраться в особенностях общения в интернете и повысить уровень цифровой грамотности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Tele2.

Программа курса включает разделы «Кибербезопасность» и «Цифровой этикет», которые дополнены интерактивным тренажёром для закрепления знаний. Раздел «Кибербезопасность» состоит из трёх уроков, в которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надёжности паролей. Во втором разделе из четырёх уроков рассматриваются нюансы цифрового этикета при общении по телефону, в мессенджерах и социальных сетях, а также в публичных местах. В теме помогает разобраться признанный эксперт по цифровым коммуникациям и автор книги «Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете» Ольга Лукинова.

Курс предназначен для школьников 5–11-х классов. Особенность «Цифрового просвещения» заключается в том, что часть материала школьникам рассказывают их сверстники: кроме экспертов в производство курса были вовлечены ученики Академии цифровых технологий.

«На площадке Академии цифровых технологий мы провели несколько публичных мероприятий, на которых эксперты делились с петербургскими школьниками опытом безопасного и этичного поведения в цифровой среде. Но мы хотели сделать эти рекомендации доступными для более широкой аудитории, поэтому предложили самим ребятам выступить в качестве преподавателей и записать уроки для своих сверстников. Такой подход позволил сделать занятия более доступными и понятными», – отметил директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Тимошин.

Материалы курса доступны бессрочно и абсолютно бесплатно после регистрации на сайте «Ростелеком. Лицей». Развивающий курс для платформы «Лицей» от «Ростелекома» стал продолжением проекта «Уроки цифрового просвещения», организованного мобильным оператором Tele2 и петербургским образовательным пространством «Академия цифровых технологий». В 2022–2023 годы в Санкт-Петербурге партнёры организовали для школьников, их родителей и педагогов офлайн-мероприятия, посвящённые кибербезопасности, цифровому этикету и распространенным мифам о мире гаджетов.

«Создавая цифровые уроки, мы отталкивались от насущной проблемы: множество детей и подростков не знают, как безопасно общаться в Сети, соблюдая нормы поведения и не раскрывая свои данные. При этом активное использование интернета начинается в очень раннем возрасте, а доступ к гаджетам почти не ограничен. В Академии цифровых технологий мы провели несколько масштабных очных лекций, посвящённых кибербезопасности и цифровому этикету, и решили, что тема будет актуальна не только для наших учеников, но и для более широкой аудитории. Совместная работа со специалистами из Tele2 помогла создать классные и красивые ролики, которые доступным языком объясняют, как обезопасить себя от кибермошенников, выстроить личные границы при общении с незнакомыми людьми и сформировать собственный положительный цифровой образ. Уверен, что цифровые уроки будут полезны не только для школьников, но и для их родителей и педагогов», – сказал директор Академии цифровых технологий Эдуард Колесников.

«Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности и повышению цифровой грамотности детей и взрослых, активно поддерживает общественные инициативы и проекты по кибербезопасности, а также является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде, миссия которого – создание условий для безопасного развития и общения в интернете. Знание принципов действия технологий и умение грамотно их применять помогут подросткам противостоять киберпреступникам и уверенно чувствовать себя в виртуальном пространстве.

Бесплатный курс по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков доступен по ссылке после регистрации: www.rt.ru/lc. В новом разделе «Киберграмотность» на сайте «Ростелекома» также можно ознакомиться с другими проектами по кибербезопасности для учителей, детей и их родителей.

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