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Никита – пожарник наступил по народному календарю

Епископ Никита, память которого отмечается в этот день, почитается в лике святителя, сообщает calend.ru. Он родился в Киеве, в раннем возрасте принял монашеский постриг и ушел в затвор. Известно, что Никита подвергся искушению и не выдержал его: дьявол заставил его отказаться от чтения Евангелия. Впрочем, после того как бесов из монаха изгнали, он «предался воздержанию и послушанию, вследствие чего превзошел многих в добродетели».

В народе Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог своими молитвами не только потушить пожар, но и предотвратить засуху.

С огнем связаны и некоторые приметы этого дня. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются — это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый — тепло.

Также в этот день полагалось оберегать избу от лешего. Особо люди боялись, что нечистая сила оседлает конька на крыше — и дом пошатнется, а «к крыльцу подступят худые ветра». Поэтому на Никиту крестьяне особенно внимательно следили за своим жилищем.

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