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Общество

Год семьи торжественно открыли в Великих Луках

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Великих Луках, состоялось в Великолукском драматическом театре сегодня, 12 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Год семьи торжественно открыли в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук

В зале собрались семьи, принимающие активное участие в жизни города: многодетные семьи, семьи участников СВО, молодые семьи, семьи с детьми-инвалидами и приёмными детьми, многопоколенные семьи, представители городской власти и общественных организаций.

С приветственным словом к гостям обратилась исполняющая полномочия главы Великих Лук Светлана Степанова.

«Наш город является постоянным участником программ национального проекта «Демография». В Великих Луках ликвидированы очереди в детские сады, открыты современные школы и центры дополнительного образования, спортивные оздоровительные комплексы и многофункциональные детские площадки, ведётся капитальный ремонт школ и благоустраиваются зоны отдыха. Большое внимание руководство города уделяет поддержке семей участников специальной военной операции. От всей души благодарю семьи, где на собственном примере учат патриотизму и преданности Отечеству, трудолюбию и уважению к людям, любят и ценят друг друга», – сказала она.

От имени правительства Псковской области к великолучанам обратилась председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. Она рассказала о мерах поддержки семей в Псковской области, а также передала тёплые слова приветствия и поздравлений от руководства региона.

Затем перед зрителями выступили артисты: народный коллектив вокальный ансамбль «Традиция», образцовый коллектив театр детской песни «Летний дождь», Светлана Фетисова и Татьяна Ямбердова, образцовый коллектив – шоу-группа «Карусель», воспитанники детского сада № 25, образцовый хореографический ансамбль «Жемчужина», исполнитель Роман Зимин.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

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