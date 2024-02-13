Псковичей приглашают в музей истории псковской милиции

10:52, 13 февраля 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на бесплатные экскурсии в Псковский музей милиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Музейная экспозиция истории органов внутренних дел Псковской области имеет более тысячи экспонатов: трудовые и боевые реликвии, фотоматериалы, знаки отличия, форменное обмундирование сотрудников полиции, ордена и медали и многое другое.

«В стенах музея хранится память о людях, которые защищали закон и порядок на Псковской земле в разные года и эпохи», – пояснили в пресс-службе.

Узнать подробности и записаться на экскурсию псковичи могут по телефонам (8 8112) 59-35-75 или (8 8112) 59-35-59.

Музей находится на улице Инженерной, 96 в Пскове.