Псковичей приглашают в музей истории псковской милиции
Псковичей приглашают на бесплатные экскурсии в Псковский музей милиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Музейная экспозиция истории органов внутренних дел Псковской области имеет более тысячи экспонатов: трудовые и боевые реликвии, фотоматериалы, знаки отличия, форменное обмундирование сотрудников полиции, ордена и медали и многое другое.
«В стенах музея хранится память о людях, которые защищали закон и порядок на Псковской земле в разные года и эпохи», – пояснили в пресс-службе.
Узнать подробности и записаться на экскурсию псковичи могут по телефонам (8 8112) 59-35-75 или (8 8112) 59-35-59.
Музей находится на улице Инженерной, 96 в Пскове.
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