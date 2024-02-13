Балкон одной из многоэтажек загорелся в Порхове
Многоквартирный дом загорелся на улице Псковской в Порхове ранним утром 12 февраля, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Во время пожара балкон на четвёртом этаже одной из квартир выгорел. Пожарным удалось спасти от огня остальную квартиру.
Причина возгорания устанавливается.
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