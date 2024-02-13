Балкон одной из многоэтажек загорелся в Порхове

11:05, 13 февраля 2024, ПАИ

Многоквартирный дом загорелся на улице Псковской в Порхове ранним утром 12 февраля, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Во время пожара балкон на четвёртом этаже одной из квартир выгорел. Пожарным удалось спасти от огня остальную квартиру.

Причина возгорания устанавливается.