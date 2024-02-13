Психолог научит псковичей доверию
Лекция коуча и психолога Светланы Михайловой пройдёт в Пскове 14 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.
Психолог прочитает лекцию на тему «Доверие – базовый навык XXI века».
Лекция пройдёт на улице Некрасова, 17/11 в 17:00.
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