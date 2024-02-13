Психолог научит псковичей доверию

13:23, 13 февраля 2024, ПАИ

Лекция коуча и психолога Светланы Михайловой пройдёт в Пскове 14 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Психолог прочитает лекцию на тему «Доверие – базовый навык XXI века».

Лекция пройдёт на улице Некрасова, 17/11 в 17:00.