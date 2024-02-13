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Общество

Публикуем афишу празднования 80-й годовщины освобождения Дновского района

День защитника Отечества и 80-ю годовщину освобождения Дновского района от немецко-фашистских захватчиков приглашают отметить в Дно, пишет газета «Дновец».

День защитника Отечества приглашают отметить в Дно. Фото: газета «Дновец»

20 февраля в 15:00 пройдёт спортивное многоборье для юношей города.

21 февраля в 11:00 состоится лыжный пробег к местам захоронения военнопленных в Колотушкино. Старт от железнодорожного техникума, а в 15:00 – семейный пеший марафон к памятному знаку на берегу реки Полонки. Сбор у администрации Дновского района.

22 февраля в 15:00 всех желающих приглашают в спортзал районного культурного центра, где пройдёт открытый турнир по самбо.

23 февраля в 14:00 в районном культурном центре состоится платный концерт «Мужество, доблесть и честь!».

А 24 февраля на территории, прилегающей к администрации Дновского района, и в городском парке имени А. С. Пушкина в 11:00 пройдёт митинг и возложение цветов на братском захоронении в городском сквере, а в 12:00 – инсценировка первого дня освобождения Дно от немецко-фашистских захватчиков (проект «Ожившая история»).

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