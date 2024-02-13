Концерт органной музыки «Бах и подражание старым мастерам» пройдёт в Пскове
Концерт органной музыки из цикла «Бах и подражание старым мастерам» (10+) пройдёт 17 февраля в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
На концерте прозвучат музыкальные произведения XVI–XX веков: нидерландского композитора и органиста XVI–XVII веков Яна Питерсзона Свелинка, германского органиста и композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, а также советского и российского композитора-полифониста Микаэла Таривердиева.
Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно сделать непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до концерта.
Продолжительность концерта составляет 70 минут без антракта. В начале прозвучит художественное слово.
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