Эксперты Псковской области вспоминают Олимпийские игры в Сочи

11:59, 13 февраля 2024, ПАИ

В этом году Россия празднует первое десятилетие с момента проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. В один момент на юге страны собралось 2 800 лучших спортсменов, звёзд мирового спорта, кумиров молодого поколения. Мы решили узнать у региональных спортивных экспертов, какие воспоминания у них остались по прошествии лет, что значила эта Олимпиада тогда и что она значит сейчас, а также какое влияние на нас оказывает Сочи-2014 спустя уже десять лет после своего закрытия.

Заместитель директора Центра спортивной подготовки Псковской области Сергей Бухаров:

– Грандиозное событие, которое запомнится на всю жизнь. Об этом будем рассказывать не только детям, но и внукам. Подобного масштаба мероприятия до этого не было. По эмоциям, ощущениям, внутреннему детскому восторгу Сочи-2014 не сравнится ни с чем. Даже не беру в расчёт спортивные мероприятия. За церемониями открытия и закрытия следили даже те, кто никакого отношения к спорту не имеет. Ну и, конечно, победа наших спортсменов. То есть блестящее выступление, организация мероприятия. Я до сих пор вспоминаю, и мурашки бегут от всех декораций и картинок на экране. Мы как будто пережили всё это вместе с теми, кто был на стадионе в тот день.

Победитель этапа Кубка мира по биатлону Александр Кузьмин:

– Вся Олимпиада прошла великолепно, но самый значимый момент – это открытие игр. Оно было организовано на высочайшем уровне, и такого нигде из зимних Олимпиад больше не было. Ну и конец Олимпиады, где были представлены мои любимые виды спорта – лыжные гонки и биатлон. Где Антон Шипулин принёс золотую медаль для нашей эстафетной команды. Ну и, конечно, лыжный марафон, где Александр Легков наконец одержал победу и выиграл олимпийское золото. Илья Черноусов и Максим Вылегжанин были вторым и третьим. На закрытии Олимпийских игр снова играл гимн России, а Александр Легков со слезами на глазах стоял и гордился не только тем, что он одержал победу, но ещё и тем, что он является частью команды сборной России.

Игры ценны, потому что сохраняют олимпийское наследие, потому что спустя десять лет мы снова ездим туда, тренируемся на этих трассах. Сейчас там всё функционирует великолепно. Когда Сочи выиграл заявку на проведение Олимпиады, олимпийский комитет сфотографировался там, на фоне голых гор, где не было ничего. Тогда были ещё сомнения, сможем ли мы сделать то, что запланировали. И вот спустя десять лет после Олимпиады спортсмены выходят в Сочи на старт спартакиады.

Председатель Федерации зимнего плавания Псковской области Марк Мордовцев:

– В 2014 году мы с девушкой выиграли в конкурсе поездку на Олимпийские игры в Сочи. Это было моё первое серьёзное путешествие на самолёте. Мы посетили хоккейный матч Словакия – США. В это же время на соседней арене проходил матч Россия – Словения. К сожалению, все билеты на российский матч были раскуплены, поэтому мы взяли билеты на матч, который проходил параллельно. Но мы с трибуны одновременно следили за матчем Словакия – США и смотрели с телефона трансляцию игры Россия – Словения. Когда мы вышли со стадиона, то была атмосфера праздника. В тот день Россия выиграла со счетом 5:2. Весь Олимпийский парк ликовал, все люди были счастливы. Мы в тот день даже искупались в Чёрном море, хотя и вода была ледяной, в районе +5 градусов. Те дни были просто сказочные! Видели очень много знаменитостей и звёзд спорта. Самое лучшее, что вся инфраструктура сохранилась и используется до сих пор. Олимпийский огонь горит даже спустя десять лет. А прекрасные фонтаны радуют жителей и гостей города каждый вечер!

Председатель Федерации фигурного катания Псковской области Максим Крупко:

– Олимпийские игры – это грандиозное и глобальное событие для любой страны и для всех видов спорта. Очень масштабные были церемонии открытия и закрытия. Выдающиеся результаты показывали наши атлеты.

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