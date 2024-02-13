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Общество

Турпоток из Китая в Псков вырос в 5,5 раза

Число приезжающих в Россию туристов из восточных стран резко выросло в 2024 году. Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая, в сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос в 2,5 раза. Подобная тенденция наблюдается и в Пскове: количество гостей из Китая за последний год выросло в 5,5 раза. Кроме того, Россию стали чаще посещать граждане ОАЭ, Вьетнама и Японии, свидетельствует исследование «Мегафона».

Турпоток из Китая в Псков вырос в 5,5 раза. Фото предоставило ПАО «Мегафон»

По статистике оператора, наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуются Москва и Санкт-Петербург. На эти города с учётом их областей приходится более 57 % всех поездок китайцев. Помимо приграничных регионов (Приморский край, Амурская область, Забайкальский край) в список самых популярных направлений входят Мурманская, Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошёл богатый на исторические и культурные достопримечательности Татарстан.

Во время путешествия по России туристы из Китая тратят больше всего интернет-трафика на приложение WeChat, которое объединяет в себе функции мессенджера, мобильного банка и социальной сети. На него приходится каждый четвёртый потраченный китайцами гигабайт.

На втором месте – самый распространённый в Китае мессенджер QQ (около 5 % всего трафика), а замыкает тройку популярных приложений поисковик Baidu.com. Кроме того, в российском роуминге китайские туристы активно смотрят видео в TikTok и посещают интернет-магазин Taobao.

Интерес к России растёт и среди путешественников из других восточных стран. Турпоток из ОАЭ по объёму уступает только китайскому среди азиатских государств и превосходит его по динамике – в сравнении с январем 2023 года число туристов из ОАЭ выросло в 2,8 раза.

На третьем месте – туристы из Японии (рост на 31 %). Также российские города пользуются большой популярностью у вьетнамцев (рост на 85 % за год) и иранцев, которых в январе 2024 года приехало на 75 % больше, чем в прошлом.

Реклама. ПАО «Мегафон».

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