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Общество

В Пскове прошли профориентационные игры для школьников

Профориентационные игры для учащихся школы № 1 в Пскове провели специалисты молодёжного кадрового центра Псковской области. Об этом ПАИ сообщил начальник кадрового центра Николай Морозов.

Фото здесь и далее: Молодёжный кадровый центр

Одна из игр называлась «Курьер, прощай», идея игры – коллекционировать карточки появляющихся и исчезающих профессий. Другая игра – «Специалист будущего» – нацелена на то, чтобы школьники спрогнозировали свой карьерный и жизненный путь во взрослой жизни.

«Если мы говорим про игру «Профессиональное лото», то там ведётся разговор про профессии будущего. В начале игры мы рассказываем детям про надпрофессиональные навыки и про их применение в будущей деятельности. Игра – компас новых профессий, позволяет ребятам увидеть в процессе жизненного цикла, в какой момент они получают определенные навыки, а также как правильно соблюдать баланс между жизнью и работой», – рассказал Николай Морозов.

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