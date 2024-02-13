Псковичей приглашают отметить Трифонов день 15 февраля

15:25, 13 февраля 2024, ПАИ

Псковичей и гостей города, которые любят народные традиции, приглашают отметить Трифонов день в Псковском областном центре народного творчества 15 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Гости вечёрки поговорят о свадебном дне в народной культуре – старинных свадебных обрядах и обычаях жителей Невельского, Печорского и Себежского районов. Кроме того, на встрече фольклорный ансамбль «Уграда» исполнит псковские свадебные песни.

«Святого мученика Трифона считают в народе покровителем супругов и семьи. Девушки молились ему о хороших женихах, поскольку впереди был период свадеб и масленичные гуляния», – добавили эксперты.

Встреча состоится в 18:30. О стоимости мероприятия можно узнать в Псковском областном центре народного творчества.

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