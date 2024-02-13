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Федерация шахмат Псковской области празднует 225 лет со дня рождения Александра Петрова

Федерация шахмат Псковской области празднует 225-летие со дня рождения первого русского шахматного мастера, автора первого русского учебника по шахматам, уроженца Опочецкого уезда Александра Петрова. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Федерация шахмат Псковской области празднует 225 лет со дня рождения Александра Петрова. Фото: Федерация шахмат Псковской области

Именем Александра Петрова назван шахматный дебют «Защита Петрова», однако сейчас он больше известен под названием «Русская партия». Этот дебют вошёл в европейские шахматные учебники.

Также Александр Петров известен как создатель шахматных задач, самой знаменитой из которых стало «Бегство Наполеона из Москвы в Париж».

«Сегодня Федерацией шахмат Псковской области совместно с администрацией Опочецкого района, при которой создана комиссия по увековечиванию памяти Александра Петрова, при поддержке Федерации шахмат России, ведётся большая работа по увековечиванию памяти выдающегося шахматного и государственного деятеля», – сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В 2024 году Федерация шахмат Псковской области планирует провести шахматные турниры в честь первого шахматного мастера, организовать в краеведческом музее выставки, посвященные Александру Петрову, провести в образовательных учреждениях Опочецкого района единые уроки и областную шахматную олимпиаду среди второклассников на тему: «Наш земляк – великий шахматист А. Д. Петров». Также планируется провести внеклассные мероприятия, а областной день детских шахмат посвятить шахматному наследию знаменитого и выдающегося уроженца земли Псковской.

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