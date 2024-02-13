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Культура

Книгу псковского писателя «Солянка по-афгански» презентуют в Пскове

Центральная городская библиотека Пскова (Конная, 6) приглашает на презентацию книги псковского писателя Игоря Афанасьева «Солянка по-афгански» 16 февраля в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Книгу псковского писателя «Солянка по-афгански» презентуют в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба Центральной городской библиотеки Пскова

Презентация состоится в честь памятной даты – 35-летия вывода советских войск из Афганистана.

Игорь Афанасьев является уроженцем Пскова. Он проходил воинскую службу в Афганистане (провинция Газни) в разведроте. Кроме того, автор книги является участником Панджшерской операции советских войск.

«Книга псковского автора открывает глаза на многие вещи, позволяя узнать не только занятные, но и часто жуткие подробности реальных боевых операций. Игорь очень тщательно, в подробностях и деталях, будто это случилось вчера, вспоминает все бои, в которых пришлось участвовать. Эта книга является своеобразной исповедью, в которой нет фальши, обмана и лицемерия», – написали в пресс-службе.

Также в книгу «Солянка по-афгански» входят графические работы ветерана боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне Рената Шафикова.

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