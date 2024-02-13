Два турнира по киокусинкай пройдут в Великих Луках 17 февраля

16:33, 13 февраля 2024, ПАИ

Первенство Псковской области и Кубок имени Николая Гладильщикова по киокусинкай пройдут в Великих Луках 17 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации киокусинкай Псковской области Дмитрий Харинский.

На татами двух турниров выйдут 150 спортсменов из Великих Лук, Великолукского и Куньинского районов, а также Смоленской, Тверской, Ленинградской, Московской, Калининградской и Курской областей.

Из лучших спортсменов соревнований тренеры сформируют команду для участия в международном турнире по киокусинкай Moskow cup, который пройдёт в Москве.

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