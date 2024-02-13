Движение по одной из улиц Великих Лук временно прекратят

17:56, 13 февраля 2024, ПАИ

Движение транспорта по одной из улиц в Великих Луках временно прекратят с 9:00 26 февраля до 20:00 31 марта в соответствии с постановлением администрации Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Движение прекратят на участке автомобильной дороги на улице Садовой от улицы Ставского до улицы Сибирцева.

Маршруты объезда – по улицам Ставского, Дворецкой и Сибирцева.

«Просим заранее продумать маршрут движения с учётом этой информации», – отметили в пресс-службе.