Движение по одной из улиц Великих Лук временно прекратят
Движение транспорта по одной из улиц в Великих Луках временно прекратят с 9:00 26 февраля до 20:00 31 марта в соответствии с постановлением администрации Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Движение прекратят на участке автомобильной дороги на улице Садовой от улицы Ставского до улицы Сибирцева.
Маршруты объезда – по улицам Ставского, Дворецкой и Сибирцева.
«Просим заранее продумать маршрут движения с учётом этой информации», – отметили в пресс-службе.
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