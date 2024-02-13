Псковичи стали призёрами Кубка победы по ралли в Ленинградской области

17:57, 13 февраля 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами первого этапа Кубка победы – ралли-спринт «Лужский рубеж». Соревнования прошли в Ленинградской области 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Экипаж Дениса Баулина и Виктории Семёновой взял серебро в классе «1600Н» и бронзу в абсолютном зачёте.

Начинающий псковский экипаж в составе Вадима Евстигнеева и Руслана Лапшина взял серебро зачёта «Стандарт».

В общем зачёте раллийная команда «Скобари» заняла первое место.

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