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Псковичи стали призёрами Кубка победы по ралли в Ленинградской области

Псковичи стали призёрами первого этапа Кубка победы – ралли-спринт «Лужский рубеж». Соревнования прошли в Ленинградской области 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Экипаж Дениса Баулина и Виктории Семёновой взял серебро в классе «1600Н» и бронзу в абсолютном зачёте.

Начинающий псковский экипаж в составе Вадима Евстигнеева и Руслана Лапшина взял серебро зачёта «Стандарт».

В общем зачёте раллийная команда «Скобари» заняла первое место.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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