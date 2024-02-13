Псковичи стали призёрами соревнований по боксу в Новгородской области

18:36, 13 февраля 2024, ПАИ

Боксёры Псковской области стали победителями и призёрами региональных соревнований по боксу, посвящённых памяти Александра Суворова. Бои прошли в Новгородской области с 9 по 11 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса Псковской области.

Псковскую область на соревнованиях представили спортсмены из Великих Лук и Печор.

Золотых наград удостоились Степан Кондратьев, Владислав Тамбулатов, Кирилл Коршаков, Данил Грипп, Назар Панфилов, Алексей Седунов и Тимур Демидов.

Серебро соревнований досталось Павлу Копову, Никите Дроздову и Станиславу Шишигину, а бронзу состязаний взяли Александр Антонов и Семён Макаров.

Тренируют победителей и призёров Юрий Федотов, Сергей Костюченков, Алексей Корольков и Евгений Жданов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».